Nemecké firmy musia platiť viac za vzácne zeminy

Mníchov 4. augusta (TASR) - Nemecké firmy musia siahnuť hlbšie do vrecka, aby získali vzácne zeminy. Vyplýva to z analýzy bavorského ekonomického združenia (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, vbw). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Suroviny, ktoré sú kľúčové na výrobu mnohých produktov, od elektromobilov až po veterné turbíny, boli v 2. štvrťroku 2025 takmer o 9 % drahšie ako v prvých troch mesiacoch roka, uviedlo v pondelok vbw.



Napríklad cena terbia, ktoré sa používa vo vysokovýkonných magnetoch a v polovodičoch, vzrástla o takmer 28 %, cena ytria, dôležitého pre výrobu špičkovej technickej keramiky, o 17 % a cena gadolínia, ktoré sa takisto používa v magnetoch, o 15 %.



„Toto zdôrazňuje súčasnú neistotu,“ povedal riaditeľ vbw Bertram Brossardt. „Čínske vývozné limity na vzácne zeminy a magnety ešte viac zvyšujú ceny. Stabilita je tu naliehavo potrebná,“ dodal.



Vzhľadom na obmedzenia, ktoré zaviedla Čína počas eskalácie obchodného sporu so Spojenými štátmi, sa priemyselné firmy v Nemecku obávali aj zastavenia výroby, pretože produkty ako elektromotory a senzory nemôžu bez nich fungovať.