Nemecké firmy sú extrémne závislé od trhov Číny a USA
Štúdia zmapovala expozíciu nemeckých firiem, ktoré sú súčasťou burzových indexov DAX a MDAX, v oblasti tržieb, produkcie a dodávateľských sietí.
Autor TASR
Berlín 30. marca (TASR) - Nemecké podniky sú také výrazne závislé od amerického a čínskeho trhu, že ich oddelenie sa od jedného či druhého by pre ne znamenalo obrovské škody. Poukázala na to štúdia Sussexskej univerzity a londýnskej King´s College, ktorú zverejnila agentúra Reuters.
Štúdia zmapovala expozíciu nemeckých firiem, ktoré sú súčasťou burzových indexov DAX a MDAX, v oblasti tržieb, produkcie a dodávateľských sietí. Ukázalo sa, že závislé od dvoch najväčších svetových ekonomík sú nielen samostatné firmy, ale celé sektory.
Od čínskeho trhu sú najviac závislé nemecké automobilky a strojárske podniky. Od trhu USA zasa závisia chemické a farmaceutické firmy, najmä čo sa týka výskumu, vývoja, ale aj produkcie. Telekomunikačné spoločnosti a výrobcovia polovodičov sú výrazne závislí od obidvoch trhov.
„Kľúčoví hráči nemeckého priemyslu ako Siemens a BMW boli vybudovaní v silne globalizovanom systéme. Ich odpojenie od Číny či USA by pre nich predstavovalo devastačné škody,“ povedal spoluautor štúdie Steven Rolf zo Sussexskej univerzity.
Podľa štúdie automobilka BMW generuje viac tržieb z čínskeho než amerického trhu. Opačne, USA sa na celkových tržbách Siemensu podieľajú 24 % a Čína 12 %, pričom jeho dodávateľské siete sú rovnako vysoko závislé od jedného aj druhého trhu. Výsledky štúdie tak poukazujú na nemalé komplikácie pre nemeckú vládu, akú stratégiu zvoliť v situácii, keď napätie medzi USA a Čínou rastie.
Štúdia zmapovala expozíciu nemeckých firiem, ktoré sú súčasťou burzových indexov DAX a MDAX, v oblasti tržieb, produkcie a dodávateľských sietí. Ukázalo sa, že závislé od dvoch najväčších svetových ekonomík sú nielen samostatné firmy, ale celé sektory.
Od čínskeho trhu sú najviac závislé nemecké automobilky a strojárske podniky. Od trhu USA zasa závisia chemické a farmaceutické firmy, najmä čo sa týka výskumu, vývoja, ale aj produkcie. Telekomunikačné spoločnosti a výrobcovia polovodičov sú výrazne závislí od obidvoch trhov.
„Kľúčoví hráči nemeckého priemyslu ako Siemens a BMW boli vybudovaní v silne globalizovanom systéme. Ich odpojenie od Číny či USA by pre nich predstavovalo devastačné škody,“ povedal spoluautor štúdie Steven Rolf zo Sussexskej univerzity.
Podľa štúdie automobilka BMW generuje viac tržieb z čínskeho než amerického trhu. Opačne, USA sa na celkových tržbách Siemensu podieľajú 24 % a Čína 12 %, pričom jeho dodávateľské siete sú rovnako vysoko závislé od jedného aj druhého trhu. Výsledky štúdie tak poukazujú na nemalé komplikácie pre nemeckú vládu, akú stratégiu zvoliť v situácii, keď napätie medzi USA a Čínou rastie.