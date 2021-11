Nemecký chemický priemysel opäť zvýšil prognózu rastu cien a tržieb

Berlín 16. novembra (TASR) - Predstavitelia nemeckého chemického priemyslu opäť zvýšili prognózu rastu cien a tržieb v tomto roku, napriek tomu, že v 3. kvartáli sa začali objavovať náznaky spomaľovania rastu. V prípade produkcie prognózu nemenili.



Nemecká asociácia chemického priemyslu (VCI) predpokladá, že chemický priemysel by mal v tomto roku zaznamenať rast tržieb na úrovni 15,5 %. V predchádzajúcej prognóze spred troch mesiacov očakávala asociácia rast tržieb o 11 %.



Nahor posunula aj prognózu v oblasti cien výrobcov. Tie by sa mali zvýšiť o 8,5 %, zatiaľ čo augustový odhad poukazoval na rast na úrovni 6,5 %. Za ďalším zvýšením prognózy je podľa VCI vysoký dopyt po vakcínach a zvýšené objednávky od zákazníkov v priemysle, najmä zo zahraničia. Na druhej strane, vysoké ceny energií a pokračujúce problémy v dodávateľských reťazcoch budú podľa asociácie negatívne vplývať na tento sektor aj v nasledujúcich mesiacoch.



V prípade produkcie v sektore tak VCI ponechala svoj odhad na pôvodnej úrovni. To znamená, že tak ako v auguste, aj teraz počíta s tohtoročným rastom produkcie o 4,5 %.