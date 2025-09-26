< sekcia Ekonomika
Nemecký farmaceutický priemysel kritizuje Trumpom avizované clá
USA sú najdôležitejším exportným trhom pre nemecký farmaceutický priemysel, ktorý zamestnáva okolo 130.000 ľudí a zahŕňa globálne koncerny, ako Bayer a Merck.
Berlín 26. septembra (TASR) - Nemecký farmaceutický priemysel v piatok ostro zareagoval na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení 100-percentných ciel na lieky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ak sa tieto plány zrealizujú a od 1. októbra začnú platiť v podobe, v akej sa oznámili, bude to pre Nemecko a Európu ako centrá farmaceutického priemyslu vážnou ranou,“ uviedlo nemecké farmaceutické združenie VFA. Trumpom avizované clá sú podľa združenia v rozpore s predchádzajúcimi obchodnými dohodami medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ), ktoré stanovujú maximálnu výšku cla na 15 %.
„Ohlásené dovozné clá vo výške 100 % by mali vážne dôsledky na medzinárodné dodávateľské reťazce, zdražili by výrobu liekov a ohrozili by zásobovanie pacientov v USA aj v Európe,“ uviedol prezident VFA Han Steutel.
USA sú najdôležitejším exportným trhom pre nemecký farmaceutický priemysel, ktorý zamestnáva okolo 130.000 ľudí a zahŕňa globálne koncerny, ako Bayer a Merck. Až 25 % z celkového exportu nemeckého farmaceutického priemyslu v roku 2024 smerovalo do USA.
