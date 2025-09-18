< sekcia Ekonomika
Nemecký priemysel vyzýva EÚ, aby podporila podnikanie
Vysoké ceny energií, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nadmerná byrokracia spomaľujú inovácie a investície, upozornili predstavitelia nemeckého priemyslu.
Autor TASR
Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecké priemyselné združenia na rokovaniach s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Berlíne vo štvrtok vyzvali Európsku úniu (EÚ), aby presadzovala politiku priaznivejšiu pre podnikanie uprostred rastúcej konkurencie zo zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Konkurencieschopnosť je v mnohých častiach bloku ohrozená,“ uviedli v spoločnom vyhlásení skupiny, ktoré zastupujú zamestnancov, výrobcov aj obchodníkov.
Von der Leyenová im sľúbila úľavy a uznala, že je nevyhnutné bojovať za európsku konkurencieschopnosť.
Vysoké ceny energií, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nadmerná byrokracia spomaľujú inovácie a investície, upozornili predstavitelia nemeckého priemyslu. EÚ by tak mala prísť s programom na zlepšenie konkurencieschopnosti, poznamenali a vyzvali Brusel najmä na zníženie byrokracie.
„Zložité predpisy a nadmerné požiadavky na podávanie správ nesmú potláčať inovatívnu a investičnú silu našich spoločností,“ vyhlásili.
Dohoda EÚ o čistom priemysle by podľa nich mala zaručiť, že energia zostane cenovo dostupná a spoľahlivo dostupná aj pri rastúcom dopyte. Vyzvali takisto na posilnenie vnútorného trhu, ako aj na lepšie podmienky pre voľný pohyb kvalifikovaných pracovníkov v bloku.
Von der Leyenová súhlasila so zástupcami podnikov, že najdôležitejšími oblasťami, ktoré treba riešiť, sú byrokracia, cenovo dostupná energia, posilnenie vnútorného trhu, nové obchodné dohody a úľavy pre malé a stredné podniky.
„Uvedomujem si, do akej miery spleť pravidiel, požiadaviek na podávanie správ a iných povinností (v EÚ) sťažuje podnikanie v pravom slova zmysle,“ povedala von der Leyenová.
Dodala, že Komisia spolupracuje so zástupcami a spoločnosťami z rôznych sektorov na preštudovaní legislatívy EÚ s cieľom odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ.
„Konkurencieschopnosť je v mnohých častiach bloku ohrozená,“ uviedli v spoločnom vyhlásení skupiny, ktoré zastupujú zamestnancov, výrobcov aj obchodníkov.
Von der Leyenová im sľúbila úľavy a uznala, že je nevyhnutné bojovať za európsku konkurencieschopnosť.
Vysoké ceny energií, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nadmerná byrokracia spomaľujú inovácie a investície, upozornili predstavitelia nemeckého priemyslu. EÚ by tak mala prísť s programom na zlepšenie konkurencieschopnosti, poznamenali a vyzvali Brusel najmä na zníženie byrokracie.
„Zložité predpisy a nadmerné požiadavky na podávanie správ nesmú potláčať inovatívnu a investičnú silu našich spoločností,“ vyhlásili.
Dohoda EÚ o čistom priemysle by podľa nich mala zaručiť, že energia zostane cenovo dostupná a spoľahlivo dostupná aj pri rastúcom dopyte. Vyzvali takisto na posilnenie vnútorného trhu, ako aj na lepšie podmienky pre voľný pohyb kvalifikovaných pracovníkov v bloku.
Von der Leyenová súhlasila so zástupcami podnikov, že najdôležitejšími oblasťami, ktoré treba riešiť, sú byrokracia, cenovo dostupná energia, posilnenie vnútorného trhu, nové obchodné dohody a úľavy pre malé a stredné podniky.
„Uvedomujem si, do akej miery spleť pravidiel, požiadaviek na podávanie správ a iných povinností (v EÚ) sťažuje podnikanie v pravom slova zmysle,“ povedala von der Leyenová.
Dodala, že Komisia spolupracuje so zástupcami a spoločnosťami z rôznych sektorov na preštudovaní legislatívy EÚ s cieľom odstrániť prekážky na vnútornom trhu EÚ.