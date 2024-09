Nippon Steel ubezpečuje, že U.S. Steel zostanú americkou spoločnosťou

Tokio 4. septembra (TASR) - Oceliarne U. S. Steel zostanú americkou spoločnosťou a väčšinu členov jej správnej rady budú tvoriť americkí občania. Vyhlásila to v stredu japonská spoločnosť Nippon Steel, ktorá sa snaží zmierniť odpor voči navrhovanému prevzatiu jej amerického konkurenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Najväčšia japonská oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za U. S. Steel 14,9 miliardy USD (13,5 miliardy eur). To však vyvolalo odmietavé reakcie v USA a americké ministerstvo spravodlivosti začalo kontrakt skúmať. Nippon Steel, ktorý pôvodne plánoval dokončiť transakciu už v septembri, následne termín posunul na koniec tohto roka.



Proti prevzatiu americkej firmy Japoncami v USA protestujú odbory a vplyvní politici vrátane úradujúceho prezidenta Joea Bidena, viceprezidentky a kandidátky demokratov do novembrových prezidentských volieb Kamaly Harrisovej, ako aj republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.



U. S. Steel "zostane americkou spoločnosťou vo vlastníctve Nippon Steel North America" a bude mať sídlo v Pittsburghu v Pensylvánii, uviedol Nippon Steel vo vyhlásení. Američania budú podľa spoločnosti tvoriť väčšinu predstavenstva firmy a ďalší členovia vrcholového manažmentu budú tiež občania USA.



Dohoda "posilní U. S Steel a jej domáce výrobné kapacity, prinesie do Spojených štátov špičkové technológie a v konečnom dôsledku zvýši odolnosť americkej priemyselnej základne a dodávateľského reťazca a zlepší ich postavenie v boji proti tlaku zo strany štátom podporovaných čínskych konkurentov", dodala spoločnosť.



(1 EUR = 1,1035 USD)