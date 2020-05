Oceliarsky koncern ArcelorMittal sa v 1. štvrťroku prepadol do straty

Luxemburg 7. mája (TASR) - Oceliarsky koncern ArcelorMittal oznámil za 1. štvrťrok prepad do straty v hodnote viac než 1 miliarda USD, keď aktivity spoločnosti zasiahli opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Tržby oceliarní klesli o vyše pätinu.



Najväčšia oceliarska spoločnosť na svete vo štvrtok informovala, že za 1. kvartál tohto roka zaznamenala čistú stratu 1,12 miliardy USD (1,04 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 0,45 miliardy USD.



Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 0,97 miliardy USD, zatiaľ čo v 1. kvartáli minulého roka predstavoval 1,65 miliardy USD. Podľa spoločnosti sa ekonomická aktivita a podmienky na trhu s oceľou po nástupe pandémie nového koronavírusu výrazne zhoršili.



To sa odrazilo na tržbách, ktoré medziročne klesli o 22,6 % na 14,84 miliardy USD. Spoločnosť zároveň informovala, že vzhľadom na terajší vývoj sa rozhodla prerušiť výplatu dividend do obdobia, než sa situácia na trhu znormalizuje.



(1 EUR = 1,0783 USD)