Olaf Scholz vyzval na zvolanie samitu o oceliarskom priemysle v EÚ

Berlín 9. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval Európsku komisiu (EK), aby zvážila dodatočné opatrenia na ochranu európskeho oceliarskeho priemyslu pred nekalou konkurenciou. Na stretnutí so zástupcami odvetvia takisto navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti uskutočnil samit EÚ o oceliarstve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V prípadoch, keď damping a neférové dotácie poškodzujú hospodársku súťaž, musí EK rozhodne konať, uviedol Scholzov hovorca Steffen Hebestreit. Dôležité nástroje na podporu oceliarskeho priemyslu by mali podľa kancelára zostať v platnosti alebo sa rozšíriť, čo je stanovisko, ktoré vláda v Berlíne tlmočila Komisii, dodal hovorca.



Európsky oceliarsky sektor sa nachádza v kríze. Najväčšia nemecká oceliarska spoločnosť Thyssenkrupp koncom novembra oznámila, že počet pracovných miest plánuje do konca roka 2030 znížiť zo súčasných 27.000 na 16.000. Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) začala minulý týždeň rokovať o návrhu zákona, na základe ktorého by mali prevádzkovatelia prenosových sústav v budúcom roku získať dotáciu v celkovej výške 1,32 miliardy eur a použiť ju na zníženie sieťových poplatkov za elektrinu pre firmy.



Scholzova vláda medzičasom stratila v Bundestagu väčšinu a hlavný opozičný konzervatívny blok CDU/CSU dal najavo, že návrh považuje za nedostatočný a nepodporí ho. Pomoc v navrhovanom objeme označil za príliš nízku aj Spolkový zväz nemeckého priemyslu (Bundesverband der Deutschen Industrie).