Pandémia nového koronavírusu znížila zisk Heinekenu takmer o 70 %

Amsterdam 22. apríla (TASR) - Zisk holandskej pivovarníckej spoločnosti Heineken sa v 1. štvrťroku prepadol o takmer 70 %, keď biznis ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.



Spoločnosť uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla čistý zisk 94 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 299 miliónov eur. To znamená pokles o 68,4 %.



Najvýraznejšie zasiahol výsledky mesiac marec, keď v mnohých krajinách sveta vstúpili do platnosti obmedzenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. V danom mesiaci sa predaj piva znížil o 14 %, čo za celý 1. kvartál viedlo k poklesu o 2,1 %.



Ako povedal výkonný riaditeľ Heinekenu Jean-François van Boxmeer, opatrenia "tvrdo zasiahli do biznisu spoločnosti". Navyše firma očakáva, že výsledky za 2. kvartál budú vzhľadom na vývoj situácie ešte horšie.



Ako spoločnosť uviedla v oficiálnom oznámení, prijala viaceré opatrenia na zníženie nákladov, zabezpečenie dodatočného financovania a prispôsobenie sa rýchlym zmenám na trhu. Súčasťou znižovania nákladov je aj zníženie platov vedenia. Základný plat manažmentu sa v období od mája do konca roka zníži o 20 % a nebudú vyplatené ani odmeny za rok 2020.



Firma zároveň oznámila, že pre neistotu v súvislosti s dĺžkou trvania pandémie a jej vplyvom na ekonomiku Heineken ruší všetky predchádzajúce prognózy na tento rok.