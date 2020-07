Philip Morris zaznamenal v 2. kvartáli pokles zisku

New York 21. júla (TASR) – Americký tabakový koncern Philip Morris International zaznamenal v 2. kvartáli 2020 menší pokles zisku, ako mu predpovedali analytici.



Presnejšie, výrobca cigariet dosiahol za tri mesiace do konca júna 2020 čistý zisk 1,95 miliardy USD alebo 1,25 USD na akciu. To bolo menej ako 2,32 miliardy dolárov alebo 1,49 dolára/akcia v rovnakom kvartáli minulého roka.



Upravený zisk koncernu po prepočítaní na akciu sa znížil o 11,6 % na 1,29 dolára, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesne na 1,10 USD na akciu.



Takzvané čisté tržby v 2. štvrťroku klesli o 13,6 % na 6,65 miliardy dolárov zo 7,70 miliardy USD vlani. Analytici však očakávali tržby v priemere 6,50 miliardy dolárov. Objem dodávok cigariet a tabaku sa v uplynulom štvrťroku znížil o 14,5 %.



Spoločnosť Philip Morris uviedla, že aktuálne nečelí žiadnym významným problémom v súvislosti s kľúčovými dodávkami a kontinuitou prevádzky. Väčšina jej výrobných závodov na celom svete je v súčasnosti v prevádzke. K 30. júnu 2020 mala spoločnosť hotovosť a ekvivalenty hotovosti približne vo výške 4,2 miliardy USD.



Za celý rok 2020 spoločnosť očakáva nárast zisku na akciu o nízke až stredne veľké jednociferné číslo. Konkrétne upravený zisk na akciu predpokladá v rozmedzí 4,92 až 5,07 doláru.