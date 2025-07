Philips vykázal pokles čistého zisku aj tržieb za 2. štvrťrok

Amsterdam 29. júla (TASR) - Holandský výrobca elektrospotrebičov Philips vykázal za 2. štvrťrok 2025 pokles tržieb aj zisku. Ale očakáva miernejší vplyv ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Presnejšie, spoločnosť najnovšie odhaduje, že vplyv amerických ciel sa bude pohybovať v rozmedzí od 150 miliónov do 200 miliónov eur, namiesto 250 až 300 miliónov eur v predchádzajúcej prognóze.



V 2. štvrťroku 2025 klesol čistý zisk koncernu o 47 % na 240 miliónov eur zo 452 miliónov eur v minulom roku. Zisk na akciu sa znížil na 0,25 eura z 0,47 eura/akcia pred rokom.



Prevádzkový zisk klesol na 400 miliónov eur z vlaňajších 816 miliónov eur. To odráža vplyv poistného vo výške 538 miliónov eur, ktorý bol zaúčtovaný v minulom roku v súvislosti so stiahnutím liekov spoločnosti Philips Respironics z trhu.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou EBITA vzrástol na 540 miliónov eur zo 495 miliónov eur, pričom upravená marža EBITA sa zvýšila na 12,4 % z 11,1 %. Tržby skupiny klesli o 3 % na 4,34 miliardy eur. Ale na porovnateľnom základe vzrástli o 1 %.



Spoločnosť Philips zvýšila výhľad upravenej marže EBITA za celý rok na 11,3 % až 11,8 %, čo predstavuje nárast o 50 bázických bodov oproti predchádzajúcemu výhľadu 10,8 % až 11,3 %. Výhľad zahŕňa odhadovaný vplyv ciel vo výške 150 až 200 miliónov eur. Porovnateľný rast tržieb sa stále očakáva v rozmedzí 1 až 3 % s postupným zlepšovaním v priebehu roka.