Podnikové zásoby v USA zrýchlili v júli tempo rastu

Washington 17. septembra (TASR) - Podnikové zásoby v Spojených štátoch pokračovali v júli v raste, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Ukázali to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu. Informoval o tom portál RTTNews.



Ministerstvo uviedlo, že podnikové zásoby vzrástli v júli o 0,4 % po júnovom raste na úrovni 0,3 %. Rast bol tak výraznejší, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali so zotrvaním tempa rastu na úrovni z júna.



Pod výraznejší než predpokladaný rast zásob podnikov sa podpísali najmä zásoby v maloobchode. Tie vzrástli o 0,8 % po 0,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.



Rast vykázali aj zásoby v oblasti veľkoobchodu, a to o 0,2 %. Vrátili sa tak k rastu po júnovej stagnácii. Najmenším podielom sa na raste podnikových zásob v júli podieľali zásoby vo výrobe. Tie vzrástli o 0,1 %, v predchádzajúcom mesiaci však v rovnakom rozsahu zaznamenali pokles.



Ministerstvo obchodu zároveň uviedlo, že tržby podnikov v USA sa v júli zvýšili o 1,1 %, zatiaľ čo v júni stagnovali. Výrazný rast zaznamenali všetky tri sledované segmenty, najvýraznejšie však vzrástli tržby v maloobchode, a to o 1,3 %. Tržby vo veľkoobchode sa zvýšili o 1,1 % a vo výrobe o 0,9 %.