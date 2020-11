Pokles produkcie španielskeho priemyslu sa v septembri spomalil

Madrid 6. novembra (TASR) - Produkcia španielskeho priemyslu sa aj v septembri znížila, ale menej ako v predchádzajúcom mesiaci. A tiež menej, ako odhadovali analytici. Oznámil to v piatok štatistický úrad INE.



Konkrétne priemyselná produkcia štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v septembri 2020 po úprave o sezónne vplyvy klesla medziročne o 3,4 %. To bolo miernejšie tempo poklesu ako o 5,7 % v auguste.



Aj analytici očakávali o niečo horší výsledok, a to zníženie produkcie v španielskom priemysle v septembri o 3,8 %.



Štatistiky ukázali tiež pokles produkcie vo všetkých odvetviach: v prípade kapitálových produktov o -5,1 % (-9,8 % v auguste), v energetike o -4,3 % (-4,7 % v predchádzajúcom mesiaci), vo výrobe spotrebného tovaru o -2,1 % (-7 % v auguste) a polotovarov o -1,8 % (po augustových -2,5 %).



V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Španielsku v septembri zvýšila o 0,8 % po augustovom náraste o 0,4 %.