Pokles výrobnej aktivity v Česku sa v septembri zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zamestnanosť a nákup vstupov si opäť pohoršili, keďže slabý dopyt spôsobil, že firmy znižovali výdavky.

Autor TASR
Praha 1. októbra (TASR) - Pokles výrobnej aktivity v Česku sa v minulom mesiaci prehĺbil. Dôvodom bolo obnovené oslabenie nových objednávok. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P Global pre český spracovateľský priemysel v septembri spadol na 49,2 bodu z augustových 49,4 bodu. Index sa pohybuje pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.

Nové objednávky zaznamenali prvé zníženie za štyri mesiace, pričom exportné objednávky klesli najprudšie od mája v dôsledku slabého dopytu na kľúčových exportných trhoch v Európe. Firmy tak zaznamenali druhý mesiac po sebe pokles produkcie.

