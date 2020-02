Varšava 3. februára (TASR) - Poľský výrobný sektor ani v januári neprekonal fázu poklesu, už pätnásty mesiac v rade. Jeho produkcia, nové objednávky, objem nákupu aj zamestnanosť sa v prvom mesiaci roka znížili. Ukázal to v pondelok najnovší prieskum spoločnosti IHS Markit.



Konkrétne sa index nákupných manažérov (PMI) z poľskej výroby v januári znížil na 47,4 bodu zo 48 bodov v decembri. Hodnota indexu nižšia ako 50 bodov znamená kontrakciu v danom sektore.



Prieskum ďalej odhalil, že zamestnanosť v tomto poľskom odvetví klesala v januári najstrmšie od októbra 2009, najmä v dôsledku zníženia nových objednávok.



Nové objednávky a produkcia pritom klesli už pätnásty mesiac po sebe. To je najdlhšie za uplynulých sedem rokov v prípade objednávok a v prípade produkcie za 17 rokov. Z toho vývozné objednávky sa znížili už 18. mesiac v rade.



Na druhej strane, tempo poklesu výroby aj objednávok sa zmiernilo a očakávania produkcie v nasledujúcich 12 mesiacov sa v januári zvýšili.



„Údaje o nových objednávkach a budúcej produkcii boli povzbudivejšie, pričom príslušné indexy stúpli na päť a osemmesačné maximá,“ uviedol Trevor Balchin z IHS Markit.



„Mohlo by to odzrkadľovať spomalenie poklesu výrobného sektora v Nemecku, čo je najväčší vývozný trh Poľska," skonštatoval a dodal, že úplný návrat k lepším podnikateľským podmienkam je ešte stále dosť ďaleko.