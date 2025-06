PREDAJ ALKOHOLU KLESÁ: Francúzska firma oznámila reštrukturalizáciu

Paríž 19. júna (TASR) - Francúzska spoločnosť Pernod Ricard oznámila tento týždeň projekt reštrukturalizácie s cieľom zjednodušiť a zefektívniť svoj biznis. Dôvodom je pokles predaja alkoholu a s ním tržieb jedného z najväčších producentov liehovín na svete. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť uviedla, že v rámci reštrukturalizácie zlúči svoje značky do dvoch hlavných divízií Gold a Crystal. Do divízie Gold bude patriť šampanské, koňak Martell či whisky Jameson, zatiaľ čo divízia Crystal bude zahrnovať rumy značky Havana Club, vodku Absolut a niektoré francúzske aperitívy. Spoločnosť plánuje zrealizovať zmeny, ktorých súčasťou bude aj znižovanie počtu pracovných miest, v poslednom kvartáli tohto roka.



Spotrebitelia na kľúčových trhoch pre výrobcov alkoholu, ako sú USA a Čína, obmedzili v poslednom období svoje výdavky, navyše, na firmy nepriaznivo pôsobí aj americká colná politika. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení ciel voči obchodným partnerom totiž viedlo k podobným reakciám zo strany dotknutých krajín, čo tlak na výrobcov zvyšuje ešte viac.



Pernod Ricard sa preto rozhodol, ako uviedol, pre „medzinárodný projekt s názvom Tomorrow 2, ktorého výsledkom bude jednoduchšia a pružnejšia organizácia“. Už predtým zredukoval počet zamestnancov v Číne, kde vysoké antidumpingové clá výrazne zasiahli do predaja jeho koňaku Martell. Zároveň oznámil plán na zníženie nákladov do konca finančného roka 2028/2029 o jednu miliardu eur.