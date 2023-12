Predajom ruských aktív tabakový koncern BAT výrazne stratil

Londýn 6. decembra (TASR) - Britská tabaková spoločnosť British American Tobacco (BAT) zaznamenala v dôsledku predaja ruských a bieloruských aktív nemalé škody. Povedal to v stredu šéf spoločnosti Tadeu Marroco, ktorý zároveň naznačil, že pravdepodobnosť spätného odkúpenia týchto aktív je veľmi malá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výrobca cigariet Camel a Lucky Strike sa po útoku Ruska na Ukrajinu a následných sankciách Západu voči Moskve dohodol v septembri na predaji aktív manažmentu svojej ruskej divízie. Ukončil tak 18 mesiacov trvajúci proces s cieľom stiahnuť sa z ruského trhu. Je to pritom štvrtý najväčší trh s cigaretami na svete a firma BAT na ňom kontrolovala zhruba štvrtinový podiel.



V čase uzatvorenia kontraktu firma BAT sumu, ktorú za aktíva získala, nezverejnila. Neuviedla ani to, či dohoda zahrnuje klauzulu o spätnom odkúpení aktív v neskoršom období.



V stredu Marroco už pre analytikov uviedol, že "predaj stál firmu skutočne veľa". Spoločnosť z predaja aktív, ktoré mala v Rusku a Bielorusku, niečo získala, suma však má "od reálnej hodnoty veľmi ďaleko".



Zároveň dodal, že predaj zahrnoval aj možnosť spätného odkúpenia akcií. Ruské úrady však túto možnosť obmedzili na dva roky a BAT tak podľa všetkého možnosť spätne odkúpiť aktíva nevyužije.