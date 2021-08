Prevádzkový zisk Berkshire Hathaway v 2. kvartáli vzrástol o 21 %

Omaha 8. augusta (TASR) - Americký konglomerát Berkshire Hathaway ikonického investora Warrena Buffetta sa v 2. kvartáli zotavil z koronakrízy.



Prevádzkový zisk za tri mesiace od apríla do konca júna 2021 medziročne stúpol o 21 % na 6,69 miliardy USD (5,67 miliardy eur) alebo približne 4424 USD na akciu triedy A z 5,51 miliardy USD alebo asi 3463 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Čistý zisk sa zvýšil o 7 % na 28,1 miliardy USD alebo 18,488 USD na akciu triedy A. Podporil ich nezrealizovaný zisk z investícií v objeme 192 miliárd USD do Apple, Bank of America a American Express. Tržby vzrástli o 22 % na 69,1 miliardy USD.



Buffett tiež jasne signalizoval optimizmus týkajúci sa budúcnosti spoločnosti. Firma totiž počas uplynulého štvrťroka vykúpila vlastné akcie v objeme 6 miliárd USD, aj keď tieto pravidelne stanovovali nové maximá. Za 1. polrok dala Berkshire Hathaway na výkup vlastných akcií 12,6 miliardy USD.



Hotovostné rezervy Buffettovho investičného holdingu v uplynulom kvartáli síce klesli o 1,4 %, stále však predstavujú okolo 144 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1807 USD)