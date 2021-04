Priemyselná aktivita v USA bola v marci najvyššia za 37 rokov

New York 1. apríla (TASR) - Priemyselná aktivita v USA sa v marci výrazne zrýchlila a bola najvyššia za viac než 37 rokov. Motorom expanzie bol prudký nárast nových objednávok, čo je jasným signálom, že sa blíži očakávaný ekonomický boom.



Index aktivity vo výrobnom sektore inštitútu ISM v marci vyskočil na 64,7 bodu zo 60,8 bodu vo februári, čo je najviac od decembra 1983. Ekonómovia počítali s nárastom len na 61,3 bodu.



Index sa pohybuje výrazne nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie. Na výrobný sektor v USA pripadá 11,9 % ekonomiky.



Očakáva sa, že v priebehu tohto roka sa expanzia najväčšej svetovej ekonomiky prudko zrýchli aj vďaka rozsiahlym fiškálnym stimulom administratívy prezidenta Joea Bidena.



Aktuálne odhady počítajú v 1. kvartáli s medziročným nárastom hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov až o 10 %. V poslednom štvrťroku minulého roka HDP stúpol o 4,3 %. Očakáva sa, že ekonomika USA by tento rok mohla expandovať o viac než 7 %, čo by bol jej najprudší rast od roku 1984. Minulý rok klesla o 3,5 %, čo bol jej najhorší výkon za 74 rokov.



Index nových objednávok v marci vyskočil na 68 bodov zo 64,8 bodu vo februári a dostal sa najvyššie od januára 2004. Index zamestnanosti vzrástol na 59,6 bodu z 54,4 bodu, čo bolo najviac od februára 2018.