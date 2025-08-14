< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v eurozóne aj EÚ v júni medzimesačne klesla
Autor TASR
Luxemburg 14. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v júni 2025 medzimesačne klesla po krátkom oživení v máji. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu v júni 2025 sa produkcia v priemysle po očistení od sezónnych vplyvov znížila v eurozóne o 1,3 % a v EÚ o 1 % v porovnaní s májom, keď medzimesačne vzrástla o 1,1 % v eurozóne a o 0,8 % v EÚ.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých júnové údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzimesačný pokles priemyslu vykázali Írsko (-11,3 %), Portugalsko (-3,6 %) a Litva (-2,8 %). A najstrmší nárast zaznamenali v Belgicku (5,1 %), Francúzsku a Švédsku (v oboch 3,8 %) a v Grécku (3,3 %).
Medziročne sa priemyselná produkcia v júni 2025 najviac zvýšila vo Švédsku (13,4 %), Írsku (10,5 %) a Lotyšsku (7,3 %). A naopak, najvýraznejší pokles nahlásili Bulharsko (-8,2 %), Maďarsko (-4,9 %) a Slovinsko (-4,3 %).
Na Slovensku sa výkon priemyslu v júni znížil medzimesačne o 1,8 % a medziročne o 3,5 %.
