Rím 9. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku v decembri klesla. To prekvapilo analytikov, ktorí očakávali, že aspoň medzimesačne stúpne. Uviedol to v utorok taliansky štatistický úrad ISTAT.



Podľa štatistík sa výkon talianskeho priemyslu v decembri 2020 znížil o 0,2 % oproti novembru, keď medzimesačne klesol o 1,4 %.



Ekonómovia pritom očakávali oživenie talianskeho priemyslu v závere minulého roka a jeho nárast o 0,3 %.



Štatistiky ukázali tiež, že výroba spotrebného tovaru sa v decembri znížila o 0,3 % a kapitálových produktov o 0,8 %, zatiaľ čo výroba energií vzrástla o 1,8 % a polotovarov o 1 %.



V medziročnom porovnaní a po očistení od kalendárnych vplyvov sa priemyselná produkcia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v decembri znížila už 22. mesiac v rade, a to o 2 %. To bol miernejší pokles ako o 4,2 % v novembri, ale horší výsledok ako zníženie produkcie o 1,4 %, ktoré očakávali analytici.



Za celý 4. štvrťrok 2020 klesla priemyselná výroba v Taliansku medziročne o 2,7 %. Tempo jej poklesu sa pritom spomalilo z 5,1 % v 3. štvrťroku.



A za celý rok 2020 sa výkon talianskeho priemyslu prepadol o 11,4 %, najviac od roku 2009.