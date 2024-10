Priemyselné objednávky v Nemecku v auguste nečakane prudko klesli

Berlín 7. októbra (TASR) - Situácia v nemeckom priemysle sa koncom leta opäť zhoršila. V auguste po dvoch po sebe idúcich nárastoch nečakane prudko klesli nové objednávky vo výrobnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a spolkového štatistického úrade Destatis.



Objednávky v spracovateľskom priemysle v auguste na sezónne a kalendárne upravenej báze medzimesačne padli o 5,8 % po náraste o 3,9 % v júli, uviedol Destatis. Analytici počítali so znížením len o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní objednávky v auguste klesli o 3,9 % po zvýšení o 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici po nárastoch v júni a júli očakávali pokles došlých objednávok.



Podľa štatistikov jedným z dôvodov výrazne negatívneho vývoja bolo aj to, že v predchádzajúcom mesiaci výrazne vzrástli veľké objednávky v oblasti dopravy (výroba lietadiel, lodí, vlakov, vojenských vozidiel). Bez týchto veľkých kontraktov sa objednávky v auguste 2024 v porovnaní s júlom znížili len o 3,4 %.



V trojmesačnom porovnaní boli objednávky bez započítania veľkých kontraktov v období od júna do augusta 2024 o 0,7 % vyššie ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Nové objednávky kapitálových tovarov v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli o 8,6 %, objednávky polotovarov o 2,2 % a objednávky spotrebného tovaru o 0,9 %.



Pozitívne impulzy prichádzali predovšetkým z krajín mimo eurozóny. Nové objednávky z krajín mimo eurozóny vzrástli o 3,4 %, zatiaľ čo objednávky z eurozóny padli o 10,5 %. Zahraničné objednávky sa celkovo znížili o 2,2 % a domáce o 10,9 %.