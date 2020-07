Sulík: Pripravované investície Dusla Šaľa ohrozujú nerovné podmienky

Šaľa 6. júla (TASR) – Prioritou nového šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude urobiť poriadok s cenami energií. Počas návštevy spoločnosti Duslo Šaľa, a. s., to potvrdil vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík.



„Pre všetky podniky s vysokou spotrebou energií sú spoločným problémom vysoké ceny energií. Ani nie tak samotnej komodity, ako cien za ich distribúciu, ktoré patria k najvyšším v celej Európe,“ povedal Sulík.



Podľa slov ministra hospodárstva sa práve z dôvodu vysokých cien výrazne znižuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Jeho slová potvrdil generálny riaditeľ Dusla Šaľa Petr Bláha. Skupina Agrofert, do ktorej patrí aj slovenský závod, má podobné prevádzky ako na Slovensku aj v Nemecku a Česku.



„Ak porovnávame náklady za činnosti, Slovensko akoby sa utrhlo z reťaze, tie ceny sú násobne vyššie ako v okolitých krajinách. Zemný plyn je pre nás základná surovina. Máme najlepšie a najmodernejšie technológie, no k čomu nám to je, keď základnú vstupnú surovinu máme násobne drahšiu v porovnaní s okolitými krajinami,“ skonštatoval.







Podľa slov Bláhu chýbajú na Slovensku opatrenia, ktoré by dokázali zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov. „Slovo konkurencieschopnosť akoby slovenskí politici ani nepoznali,“ poznamenal. Práve absencia týchto opatrení ohrozuje aj pripravované rozvojové investície firmy. „Pred nami sú dve rozhodujúce rozvojové investície v hodnote rádovo desiatky až stovky miliónov eur. Ak nedostaneme porovnateľné podmienky s okolitými štátmi, budeme ich musieť dislokovať do iného teritória, ako je Slovensko,“ skonštatoval Bláha.