Problémy v Červenom mori pociťuje aj nemecký chemický sektor

Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) - Komplikácie s prepravou tovarov cez Červené more a Suezský prieplav v dôsledku útokov jemenských povstalcov začína pociťovať aj nemecký chemický sektor, najväčší v Európe. Podobne ako firmy z iných oblastí hospodárstva aj nemecké chemické podniky už upozorňujú na problémy v dodávkach surovín, ktoré prinútili niektoré z firiem obmedziť výrobu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kľúčový dovoz do Európy z ázijských krajín, od automobilových súčiastok cez chemikálie až po hračky, trvá v súčasnosti podstatne dlhšie. Útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori donútili viaceré spoločnosti presmerovať plavidlá na dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Aj keď nemecké firmy už majú v dôsledku pandémie nového koronavírusu a vojny na Ukrajine skúsenosti s výpadkami v dodávateľskom reťazci, obmedzenie prepravy tovarov cez Suezský prieplav pociťujú negatívne.



Medzi najpoškodenejšie patrí chemický sektor, po automobilovom a strojárskom odvetví tretí najväčší v Nemecku. Chemický sektor dováža z Ázie približne tretinu zo všetkých svojich dovozov mimo európskych krajín.



"Naše oddelenie obstarávania pracuje momentálne trikrát viac než zvyčajne, aby sme niečo dostali," povedala Martina Nighswongerová, majiteľka a šéfka chemickej firmy Gechem. V dôsledku meškania dodávok potrebných surovín musela spoločnosť obmedziť výrobu toaletných tabliet a tabliet do umývačiek riadu a ako dodala, výpadky v dodávkach budú pravdepodobne trvať celý 1. polrok.



S problémami zápasí aj chemický koncern Evonik. Uviedol, že informácie o zmene lodných trás a meškaní dodávok dostávajú na poslednú chvíľu, pričom niektoré lode menili trasy aj trikrát v priebehu pár dní. Firma dodala, že sa snaží problém zmierniť zadávaním skorších objednávok a zmenou transportu v niektorých prípadoch na leteckú prepravu.



Nemecká asociácia chemického priemyslu VCI už dlhšie poukazuje na vysokú závislosť od dovozu z Ázie. V súčasnosti upozornila, že meškanie dodávok pre problémy v Červenom mori predstavuje ďalšiu záťaž pre už aj tak ťažko skúšaný sektor.



"Dôsledky krízy na Blízkom východe a útokov v Červenom mori výrazne pociťujú najmä stredne veľké podniky a výrobcovia špeciálnych chemikálií," povedal hlavný ekonóm VCI Henrik Meincke. Dodal, že práve tieto firmy zvyčajne dovážajú veľké objemy surovín z Ázie.



Okrem meškania dovozu potrebných surovín chemické podniky poukazujú aj na rast nákladov na palivá, keďže obchodným lodiam a tankerom trvá plavba zhruba o 14 dní dlhšie než v prípade trasy cez Červené more a Suezský prieplav. Zvýšené náklady by sa však na zákazníkov mali preniesť iba v obmedzenej miere, dodal Meincke.