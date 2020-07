Produkcia nemeckého priemyslu v máji medzimesačne prudko vzrástla

Wiesbaden 7. júla (TASR) – Nemecký priemysel v máji ožil a jeho produkcia prudko vzrástla po uvoľnení blokád, ktoré mali brániť šíreniu pandémie nového koronavírusu. Ukázali to v utorok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa štatistík sa priemyselná produkcia v najväčšej európskej ekonomike v máji po úprave o kalendárne, sezónne a cenové vplyvy zvýšila o 7,8 % oproti aprílu, keď sa po revízii medzimesačne prepadla o 17,5 %. To bol najväčší pokles nemeckej priemyselnej výroby od začiatku týchto údajov v januári 1991.



Ekonómovia pritom očakávali v máji ešte väčší nárast priemyselnej produkcie, a to o 10 %.



V medziročnom porovnaní sa však výkon nemeckého priemyslu v máji 2020 znížil o 19,3 % po aprílovom revidovanom poklese o 25 % (namiesto o 25,3 % pri predbežnom odhade).



Produkcia nemeckého priemyslu bez energetiky a stavebníctva sa v máji zvýšila o 10,3 %. Výroba polotovarov pritom klesla o 0,1 %, ale produkcia spotrebného tovaru vzrástla o 1,4 % a kapitálových výrobkov až o 27,6 %.



Výroba v automobilovom priemysle sa v máji po aprílovom páde výrazne zvýšila, ale stále bola o necelých 50 % menšia ako vo februári.



Výroba energií stúpla v máji o 1,7 % a produkcia v stavebníctve sa zvýšila o 0,5 %.