Produkcia priemyslu v ČR v auguste klesla prvýkrát za 7 mesiacov
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v Českej republike v auguste 2025 medziročne klesla, prvýkrát od januára. Ale stavebná produkcia strmo vzrástla, najviac od roku 2018. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších údajov sa výkon priemyslu v Českej republike v auguste 2025 znížil medziročne o 1,3 % po náraste o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Augustový výsledok výrazne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali zvýšenie priemyselnej produkcie o 0,6 %.
K poklesu aktivity českého priemyslu ako celku prispel najmä banský a ťažobný sektor, ktorého produkcia sa prepadla o 12,6 % po náraste o 9,8 % v júli. Aj produkcia vo výrobe klesla, o 1,7 % po júlovom zvýšení o 1,7 %. Na druhej strane sa zrýchlil rast produkcie elektriny, plynu, pary a klimatizácie (na 5,8 % z 1,1 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy produkcia v českom priemysle v auguste klesla o 1,1 %. To kontrastuje s jej nárastom o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
Separátne údaje ukázali, že produkcia v českom stavebníctve v auguste 2025 medziročne vzrástla o 17,1 %, čo je výrazné zrýchlenie po jej zvýšení o 10,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Ide o najsilnejší rast od januára 2018.
Medzimesačne stavebná produkcia v Česku v auguste stúpla o 2,3 %.
