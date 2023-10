Produkcia výrobného sektora v USA v septembri vzrástla o 0,4 %

Washington 17. októbra (TASR) - Produkcia výrobného sektora v USA v minulom mesiaci solídne expandovala. Tempo jej rastu prekonalo očakávania, a to aj napriek štrajkom v automobilovom priemysle, ktoré obmedzili výrobu motorových vozidiel. To je ďalší dôkaz odolnosti najväčšej svetovej ekonomiky.



Produkcia vo výrobnom sektore v septembri stúpla o 0,4 %, uviedla americká centrálna banka (Fed). Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 %. Fed tiež revidoval augustový údaj smerom nadol na -0,1 % z +0,1 %.



V septembri výroba medziročne klesla o 0,8 %. V celom 3. štvrťroku stagnovala. Produkcia tovarov dlhodobej spotreby medziročne vzrástla o 2,3 %, ale produkcia tovarov krátkodobej spotreby klesla o 2,4 %.



Výroba motorových vozidiel a automobilových súčiastok v septembri vzrástla o 0,3 % po poklese o 4,1 % v auguste.



Napriek pozitívnemu vývoju v septembri výrobný sektor naďalej brzdí spomaľovanie sa dopytov po tovaroch. Dôvodom je cyklus agresívneho sprísňovania menovej politiky. Americká centrálna banka (Fed) od marca 2022 zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 525 bázických bodov do pásma 5,25 % - 5,50 %.



Produkcia ťažobného sektora sa zvýšila v septembri o 0,4 % po náraste o 0,2 % v auguste. Produkcia utilít klesla o 0,3 % po zvýšení o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Celková priemyselná produkcia v septembri vzrástla o 0,3 % po stagnácii v auguste.



V 3. kvartáli priemyselná produkcia stúpla o 2,5 % po náraste o 0,7 % v 2. štvrťroku.