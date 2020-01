Prvý let Boeingu 777X by sa mal uskutočniť vo štvrtok

New York 21. januára (TASR) - Americký koncern Boeing naplánoval po mesiacoch meškania prvý let svojho nového lietadla s dlhým doletom 777X na štvrtok (23. 1.), uviedli v utorok dva zdroje oboznámené so záležitosťou.



Podľa zdrojov sa však dátum prvého letu ešte stále môže zmeniť v závislosti od počasia. Prvý let je kľúčovým krokom predtým, než Boeing požiada o federálnu certifikáciu nového lietadla.



Pôvodne sa mal prvý let uskutočniť už v lete 2019. Bol však odložený z viacerých dôvodov, vrátane problémov s novým motorom, ktorý vyrába General Electric.