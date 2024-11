Ralph Lauren oznámil za 2. kvartál nárast tržieb aj zisku

New York 7. novembra (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren oznámil za 2. kvartál súčasného obchodného roka 2024/25 nárast tržieb aj zisku, ktorý prekonal odhady Wall Street. Podporil ho vytrvalý dopyt v Severnej Amerike, Európe aj v Číne. Spoločnosť zároveň zvýšila svoju prognózu tržieb za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AP.



Bohatí zákazníci naďalej utrácajú za produkty módneho domu Ralph Lauren, čo kontrastuje s poklesom predaja v širšom luxusnom sektore, predovšetkým na kľúčovom čínskom trhu, ktorý poškodil európske módne domy ako Hugo Boss, Kering či LVMH.



Tržby americkej módnej spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2024 zvýšili medziročne o 6 % na 1,73 miliardy USD (1,62 miliardy eur). Analytici v priemere očakávali, že dosiahnu 1,68 miliardy USD.



Zisk spoločnosti Ralph Lauren v 2. štvrťroku stúpol na 147,9 milióna USD alebo 2,31 USD na akciu zo 146,9 milióna USD alebo 2,19 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.



Zisk upravený o jednorazové náklady dosiahol 2,54 USD na akciu. Analytici z Wall Street predpovedali spoločnosti so sídlom v New Yorku zisk 2,43 USD na akciu.



Módny dom teraz očakáva, že jeho tržby za celý fiškálny rok do konca marca 2025 sa zvýšia o 3 až 4 % v porovnaní s predchádzajúcou prognózou nárastu o 2 až 3 %.



(1 EUR = 1,0695 USD)