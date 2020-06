Peking 30. júna (AFP) - Rast aktivity v čínskom výrobnom sektore sa v júni mierne zrýchlil. Ukázali to v utorok oficiálne údaje Národného štatistického úradu (NBS). Analytici však upozornili, že slabý globálny dopyt a hrozba druhej vlny nového koronavírusu ohrozujú dlhodobejšie oživenie čínskeho priemyslu.



Čínska ekonomika, druhá najväčšia na svete, sa na začiatku roka takmer zastavila, keď vláda zaviedla prísne blokády, aby bránila šíreniu nového koronavírusu. Po zmiernení blokád začal čínsky výrobný sektor ožívať. Ekonómovia však upozorňujú, že v druhej polovici roka 2020 môže jeho dynamika znova zoslabnúť, pretože kľúčové trhy sa snažia zotaviť z koronakrízy a objednávky zdravotníckych potrieb v zahraničí, ktoré pomohli zvýšiť čínsky export, už dosiahli vrchol a klesli.



Podľa najnovšieho prieskumu čínskeho štatistického úradu sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora, ktorý je kľúčový ukazovateľ aktivity v tamojších továrňach, v júni zvýšil na 50,9 bodu z 50,6 bodu v máji. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 50,5 bodu. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje, že dané odvetvie rastie.



Aj PMI nevýrobného sektora podľa štatistického úradu v júni vzrástol, a to na 54,4 z 53,6 bodu v máji, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahne 54,1 bodu. To sú dobré správy pre čínske hospodárstvo, ktoré v 1. štvrťroku kleslo, prvýkrát po desaťročiach rastu.



Štatistický úrad však upozornil, že vo svete stále pretrváva „neistota“, čiastkové indexy pre dovoz a vývoz sú stále nižšie ako 50 bodov a veľký počet malých podnikov uviedol, že má nedostatok objednávok. Okrem toho sa odborníci obávajú druhej vlny ochorenia COVID-19 a jej vplyvu na ekonomiku Číny aj ekonomiky obchodných partnerov.