Rast aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v októbri zrýchlil

Brusel 2. novembra (TASR) - Tempo rastu aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v októbri zrýchlilo viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v pondelok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny po zohľadnení sezónnych faktorov sa v októbri zvýšil na 54,8 bodu z 53,7 bodu v septembri.



Spresnený októbrový výsledok je lepší ako 54,4 bodu pri rýchlom odhade a zároveň najvyšší za 27 mesiacov. Vzdialil sa tiež ešte viac od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu. PMI výrobného sektora sa drží nad touto hranicou od júla.



Prieskum odhalil tiež, že v októbri všetky tri kľúčové skupiny zaznamenali rast aktivity, pričom produkcia kapitálových tovarov stúpla na najvyššiu úroveň za dva roky. Výrazný nárast zaznamenala aj produkcia polotovarov, ale v prípade spotrebného tovaru, sa tempo jej rastu spomalilo.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI zaznamenalo Nemecko, najväčšie hospodárstvo euroregiónu. Jeho spresnený PMI vyskočil v októbri na 58,2 bodu, namiesto na 58 bodov pri rýchlom odhade, a dosiahol tak najvyššiu úroveň za 31 mesiacov. Druhé v poradí je Rakúsko s PMI 54 bodov, čo je 23-mesačné maximum a tretie Taliansko s PMI 53,8 bodu, ktorý je najvyšší za 31 mesiacov. Nasledujú Španielsko s PMI 52,5 bodu (trojmesačné maximum), Francúzsko s PMI 51,3 bodu namiesto 51 bodov (tiež trojmesačné maximum), Holandsko (50,4 bodu, trojmesačné minimum), Írsko (50,3 bodu, dvojmesačné maximum) a Grécko s PMI 48,7 bodu, čo predstavuje trojmesačné minimum.



Grécko bolo jedinou krajinou eurozóny, ktorá zaznamenala zhoršenie a pokles aktivity vo výrobnom sektore.



Prieskum ďalej odhalil nárast nových objednávok, pričom príslušný ukazovateľ dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku roka 2018, a to vďaka silnejšiemu dopytu domácich aj zahraničných klientov. Napriek tomu sa úroveň zamestnanosti naďalej znižovala a súčasné obdobie poklesu sa tak predĺžilo na rok a pol.



Pokiaľ ide o budúcu výrobu, dôvera podnikov zostala pozitívna, už piaty mesiac po sebe, pričom najoptimistickejší z hľadiska produkcie v nasledujúcich 12 mesiacoch boli talianski a nemeckí výrobcovia.



Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit, v komentári ku konečným údajom o výrobe PMI skonštatoval, že výrobný sektor v eurozóne zaznamenal v októbri rozmach, pričom produkcia aj objednávky rástli tempom, aké región už pár rokov nezaznamenal. Pripomenul však, že aj keď sú celkové dáta za október, prvý mesiac 4. štvrťroka, dobrým znamením, expanzia bola znepokojivo nerovnomerná. Nemecko bolo opäť hviezdou regiónu s veľkým náskokom. Taliansko, Španielsko a Rakúsko tiež zaznamenali povzbudivé zlepšenie, pokiaľ ide o mieru zotavovania ich výrobných sektorov. Ale rast vo Francúzsku, Írsku a Holandsku bol len mierny a Grécky výrobný sektor opäť klesol.



Vysoký výkon Nemecka podľa neho vo veľkej miere odráža nedávny vzorec rastu dopytu. Zatiaľ čo objednávky automobilov, zariadení a strojov prudko vzrástli, keďže globálna ekonomika po zastavení obchodu znovu ožila, čo prinieslo úžitok najmä nemeckým výrobcom. Nové objednávky na spotrebný tovar sa však v októbri priblížili k stagnácii, pričom vývoz dokonca znova klesol v dôsledku opätovného šírenia nového koronavírusu, čo odráža oslabené trhy práce a utlmený sentiment spotrebiteľov.



„Obnovená slabosť podnikov orientovaných na spotrebiteľa slúži ako pripomienka, že kým výroba ako celok môže zatiaľ prežívať rozmach, udržateľnosť jej oživenia bude závisieť od návratu domácností k normálu a posilneniu pracovných trhov. Vzhľadom na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu je to stále vzdialené," dodal.