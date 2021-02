Rast objednávok na trvanlivé výrobky z USA sa v januári zrýchlil

Washington 25. februára (TASR) - Rast objednávok na trvanlivé výrobky z USA sa v januári 2021 zrýchlil. A viac, ako predpovedali ekonómovia. Prispelo k tomu najmä zvýšenie objednávok na civilné lietadlá. Ukázali to vo štvrtok údaje ministerstva obchodu vo Washingtone.



Podľa ministerstva sa objednávky na dodávky amerických produktov dlhodobej spotreby v januári zvýšili, už deviaty mesiac za sebou, a to o 3,4 % oproti decembru, keď po revízii smerom nahor medzimesačne stúpli o 1,2 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa januárové objednávky zvýšia o 1,1 % po pôvodnom decembrovom náraste o 0,5 % pred revíziou.



Bez započítania nestálych objednávok na dopravné prostriedky sa dopyt po amerických výrobkoch v januári zvýšil o 1,4 %. To bol menší nárast ako o 1,7 % v decembri. Bez objednávok na vojenské produkty vzrástli januárové nové objednávky o 2,3 %.



Ministerstvo tiež uviedlo, že objednávky na kapitálový tovar bez vojenských produktov a lietadiel, ktoré sú veľmi sledovaným ukazovateľom plánov firemných výdavkov, sa zvýšili o 0,5 % po náraste o 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci.