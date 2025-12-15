< sekcia Ekonomika
Rast priemyselnej produkcie v eurozóne sa v októbri zrýchlil
Motorom rastu boli najmä tovary dlhodobej spotreby, ktorých produkcia sa v porovnaní so septembrom zvýšila v eurozóne o 2,0 % a v EÚ o 1,8 %.
Autor TASR
Luxemburg 15. decembra (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v eurozóne sa v októbri zrýchlil. TASR o tom informuje na základe správy európskeho štatistického úradu Eurostat. Priemyselná produkcia v eurozóne si v októbri medzimesačne polepšila o 0,8 % po septembrovom zvýšení o 0,2 %, uviedol vo svojom prvom odhade Eurostat. To bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. V celej Európskej únii (EÚ) priemyselná produkcia expandovala o 0,3 % po +1 % v predchádzajúcom mesiaci.
Motorom rastu boli najmä tovary dlhodobej spotreby, ktorých produkcia sa v porovnaní so septembrom zvýšila v eurozóne o 2,0 % a v EÚ o 1,8 %. Produkcia tovarov krátkodobej spotreby v eurozóne stúpla o 1,2 %, zatiaľ čo v celej EÚ klesla o 0,3 %. Produkcia polotovarov v oboch regiónoch vzrástla o 0,3 % a produkcia kapitálových tovarov o 0,5 %. Produkcia energií sa zvýšila o 1,1 %, respektíve o 1 %.
Najvýraznejší medzimesačný rast spomedzi krajín EÚ zaznamenali Írsko (+4,0 %), Luxembursko (+3,6 %) a Chorvátsko (+3,1 %). Najprudší pokles hlásili Švédsko (-6,5 %), Belgicko (-3,4 %) a Dánsko (-3,2 %). Na Slovensku sa priemyselná produkcia v porovnaní so septembrom znížila o 2,5 % po náraste o 3,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v eurozóne vzrástla o 2,0 % a v EÚ o 1,9 % po septembrovej expanzii o 1,2 %, respektíve o 2 %.
Produkcia tovarov krátkodobej spotreby v eurozóne medziročne stúpla o 4,9 % a v EÚ o 4,4 %, produkcia energií o 4,5 %, respektíve o 3,4 %, tovarov dlhodobej spotreby o 0,7 %, respektíve o 0,5 % a produkcia kapitálových tovarov o 0,5 %, respektíve o 1,1 %. Produkcia polotovarov sa v oboch regiónoch zvýšila o 0,5 %.
Najprudší medziročný nárast zaznamenali Írsko a Lotyšsko (obe krajiny +8,7 %), Grécko (+6,9 %) a Švédsko (+5,7 %). Najvýraznejšie priemyselná produkcia klesla v Bulharsku (-7,6 %), na Slovensku (-3,7 %) a v Maďarsku (-2,6 %).
Motorom rastu boli najmä tovary dlhodobej spotreby, ktorých produkcia sa v porovnaní so septembrom zvýšila v eurozóne o 2,0 % a v EÚ o 1,8 %. Produkcia tovarov krátkodobej spotreby v eurozóne stúpla o 1,2 %, zatiaľ čo v celej EÚ klesla o 0,3 %. Produkcia polotovarov v oboch regiónoch vzrástla o 0,3 % a produkcia kapitálových tovarov o 0,5 %. Produkcia energií sa zvýšila o 1,1 %, respektíve o 1 %.
Najvýraznejší medzimesačný rast spomedzi krajín EÚ zaznamenali Írsko (+4,0 %), Luxembursko (+3,6 %) a Chorvátsko (+3,1 %). Najprudší pokles hlásili Švédsko (-6,5 %), Belgicko (-3,4 %) a Dánsko (-3,2 %). Na Slovensku sa priemyselná produkcia v porovnaní so septembrom znížila o 2,5 % po náraste o 3,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v eurozóne vzrástla o 2,0 % a v EÚ o 1,9 % po septembrovej expanzii o 1,2 %, respektíve o 2 %.
Produkcia tovarov krátkodobej spotreby v eurozóne medziročne stúpla o 4,9 % a v EÚ o 4,4 %, produkcia energií o 4,5 %, respektíve o 3,4 %, tovarov dlhodobej spotreby o 0,7 %, respektíve o 0,5 % a produkcia kapitálových tovarov o 0,5 %, respektíve o 1,1 %. Produkcia polotovarov sa v oboch regiónoch zvýšila o 0,5 %.
Najprudší medziročný nárast zaznamenali Írsko a Lotyšsko (obe krajiny +8,7 %), Grécko (+6,9 %) a Švédsko (+5,7 %). Najvýraznejšie priemyselná produkcia klesla v Bulharsku (-7,6 %), na Slovensku (-3,7 %) a v Maďarsku (-2,6 %).