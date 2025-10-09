< sekcia Ekonomika
Rast tureckej priemyselnej produkcie sa v auguste zrýchlil
Spomedzi jednotlivých odvetví sa tempo rastu v sektore ťažby a dobývania zrýchlilo na 2,6 % z 0,9 %.
Autor TASR
Ankara 9. októbra (TASR) - Rast tureckej priemyselnej produkcie sa v auguste zrýchlil po spomalení v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Priemyselná produkcia v auguste medziročne stúpla o 7,1 % po júlovom zvýšení o 5,2 %, uviedol turecký štatistický úrad.
Spomedzi jednotlivých odvetví sa tempo rastu v sektore ťažby a dobývania zrýchlilo na 2,6 % z 0,9 %. Produkcia spracovateľského priemyslu sa zvýšila o 7,7 % po 5,6 % v júli. Produkcia v sektore utilít stúpla o 6,1 %.
V medzimesačnom porovnaní priemyselná produkcia vzrástla o 0,4 % po júlovom poklese o 1,7 %.
