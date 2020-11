Richemont zaznamenal v 1. polroku strmý pokles zisku

Zürich 6. novembra (TASR) - Švajčiarsky výrobca luxusného tovaru Richemont zaznamenal v 1. polroku svojho finančného roka 2020/21 strmý pokles zisku. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



Richemont, ktorý vlastní značky ako Cartier, Montblanc, Dunhill, Chloé či IWC a je tak druhým najväčším výrobcom luxusného tovaru po francúzskom gigante LVMH, zaznamenal za šesť mesiacov do konca septembra pokles zisku o 82 % na 159 miliónov eur z vlaňajších 869 miliónov eur.



Aj jeho tržby sa znížili, a to o 26 % na 5,48 miliardy eur zo 7,40 miliardy eur pred rokom. Richemont však poznamenal, že v 2. kvartáli (júl - september) sa pokles jeho tržieb citeľne spomalil na 5 % zo 47 % v období apríl - jún.



Medzi regiónmi boli však rozdiely. V Číne napríklad v období júl až september vzrástli tržby o 78 %, čo však len "čiastočne zmiernilo dvojciferný pád tržieb v Európe, Amerike a Japonsku", uviedol Richemont.



Štáty v Európe síce v lete zmiernili cestovné obmedzenia, ale len v rámci európskeho bloku. Medzinárodné turistické cesty však zostali nielen v Európe, ale aj inde vo svete zmrazené. To poškodilo predaj luxusného tovaru, keďže čínski turisti sú hlavnou klientelou prestížnych značiek.



Predseda predstavenstva Johann Rupert uviedol, že "silná prítomnosť spoločnosti Richemont v Číne a zrýchlenie digitálnych iniciatív čiastočne zmiernili následky dočasného zatvorenia obchodov a zastavenia cestovného ruchu na celom svete".



Richemont sa spojil s gigantickým čínskym on-line obchodom Alibaba, aby posilnil svoju pozíciu na tamojšom trhu.



Počas 1. polroka osem zo značiek Richemontu vrátane Montblanc, Dunhill, Panerai a Piaget otvorilo svoje obchody v aplikácii Luxury Pavilion, do ktorej je vstup možný len na pozvanie a ktorá patrí pod nákupnú aplikáciu Tmall spoločnosti Alibaba.