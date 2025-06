Samsung a LG majú obavy zo zvýšenia ciel v USA

Soul 13. júna (TASR) - Juhokórejské spoločnosti Samsung Electronics a LG Electronics sa snažia posúdiť vplyv rozhodnutia Washingtonu pridať domáce spotrebiče na zoznam tzv. odvodených produktov, vyrobených s použitím ocele, ktoré budú v USA podliehať zvýšeným clám. Tie môžu dosiahnuť až 50 %. Uviedli to v piatok zdroje z priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Americké obchodné oddelenie zverejnilo oznámenie vo federálnom registri, v ktorom uvádza, že sa budú posudzovať colné tarify na rôzne dovozy domácich spotrebičov vrátane chladničiek a práčok na základe hodnoty obsahu ocele v každom z nich. Opatrenie nadobudne účinnosť 23. júna.



Hoci Samsung aj LG prevádzkujú výrobné závody v USA, táto lokálna výroba je obmedzená predovšetkým na práčky. Značná časť ďalších kľúčových produktov sa stále vyrába v krajinách ako Južná Kórea, Mexiko a Vietnam, v dôsledku čoho im hrozí zvýšenie ciel.



„Dôkladne analyzujeme vplyv najnovších opatrení USA, najmä v rámci príslušných obchodných divízií,“ uviedol predstaviteľ odvetvia pod podmienkou zachovania anonymity.



Vzhľadom na vysoký obsah ocele v domácich spotrebičoch sa očakáva, že nová tarifa zvýši výrobné náklady a stlačí ziskové marže.



Ak clá zvýšia ceny, kórejské firmy môžu stratiť cenovú konkurencieschopnosť v porovnaní s americkými výrobcami. Z dlhodobého hľadiska budú možno musieť zvážiť premiestnenie väčšej časti výroby do USA, domnievajú sa experti.



Samsung aj LG v reakcii na tieto plány prehodnocujú svoje globálne výrobné stratégie. Vyzvali vládu v Soule, aby sa pokúsila dosiahnuť na rokovaniach úľavy.



LG Electronics už údajne zvažuje postupný presun výroby práčok a sušičiek do svojho závodu v Tennessee s cieľom zvýšiť podiel predaja spotrebičov v USA z miestnej výroby na 10 %.