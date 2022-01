Výrazný nárast zisku zaznamenal vo 4. kvartáli Samsung Electronics

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Soul 27. januára (TASR) – Juhokórejský technologický gigant Samsung Electronics zaznamenal vo 4. kvartáli výrazný nárast zisku aj napriek problémom v dodávateľskom reťazci. Prispeli k tomu najmä vyššie príjmy z pamäťových čipov.Samsung Electronics vo štvrtok uviedol, že jeho prevádzkový zisk za tri mesiace do konca decembra 2021 vzrástol o 53,3 % na 13,87 bilióna wonov (10,27 miliardy eur) z 9 biliónov KRW v predchádzajúcom roku.Čistý zisk v sledovanom období stúpol o 65,13 % na 10,64 bilióna KRW z predvlaňajších 6,45 bilióna KRW a tržby sa zvýšili o 24,39 % na 76,57 bilióna KRW.Tržby divízie polovodičov dosiahli vo 4. štvrťroku 26,01 bilióna KRW a prevádzkový zisk 8,84 bilióna KRW.K nárastu príjmov vo 4. kvartáli prispeli aj predaje smartfónov, televízorov a domácich spotrebičov.Vďaka vysokým cenám pamäťových čipov a silnému spotrebiteľskému dopytu dosiahol Samsung za celý rok 2021 najvyšší ročný obrat 279,6 bilióna KRW, čo predstavuje nárast o 18 %.Spoločnosť Samsung zaznamenala rekordné predaje vďaka konkurencieschopným produktom, a to aj napriek pretrvávajúcej neistote, uviedol juhokórejský gigant, pričom poukázal na solídny dopyt aj po svojich prémiových smartfónoch.Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila problémy v globálnej ekonomike, ale mnohým technologickým spoločnostiam pomohla k rastu. Práca z domu zvýšila totiž dopyt po zariadeniach, v ktorých sú čipy od Samsungu, ako aj po domácich spotrebičoch, ako sú televízory a práčky.Najväčší svetový výrobca pamäťových čipov Samsung Electronics agresívne zvýšil investície do svojho podnikania v oblasti polovodičov, keďže svet bojuje s nedostatkom čipov, ktorý zasiahol všetko od áut a domácich spotrebičov až po smartfóny a herné konzoly.Očakáva sa, že globálny nedostatok dodávok čipov bude pretrvávať aj v novom roku, uviedli analytici.(1 EUR = 1350,03 KRW)