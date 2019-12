Šéf Boeingu D. Muilenburg odchádza z čela koncernu

Chicago 23. decembra (TASR) - Výkonný riaditeľ (CEO) Boeingu Dennis Muilenburg odchádza z čela koncernu. Dôvodom jeho rezignácie je prehĺbenie krízy vyvolanej dvomi pádmi lietadiel 737 MAX, ktoré spôsobili uzemnenie týchto strojov po celom svete.



Funkcie výkonného riaditeľa a predsedu rady riaditeľov po Muilenburgovi od 13. januára prevezme predseda správnej rady David Calhoun.



"Rada riaditeľov sa rozhodla, že zmena vedenia je nevyhnutná na obnovenie dôvery v spoločnosť," uviedol Boeing. Koncern dodal, že sa snaží napraviť reputáciu a vzťah s regulačnými úradmi, zákazníkmi a všetkými akcionármi.



Muilenburg sa stal centrom kritiky za to, že nezvládol krízu, do ktorej sa koncern dostal po pádoch dvoch lietadiel 737 MAX, pri ktorých zomrelo celkovo 346 ľudí. Hlasy volajúce po jeho odstúpení sa ozývali už dlhší čas.



Boeing čelí podozreniu, že lietadlo 737 MAX predčasne vypustil do prevádzky a zanedbal bezpečnosť. Koncern to síce poprel, ale priznal pochybenia a poruchy. V centre krízy je stabilizačný systém MCAS vyvinutý pre lietadlá 737 MAX, ktorý podľa vyšetrovania zrejme zohral ústrednú úlohu pri spomínaných nešťastiach.