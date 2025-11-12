< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Bayer zvýšila rezervy na právne spory v USA
Roundup vyvinula americká agrochemická spoločnosť Monsanto, ktorú v roku 2018 kúpila skupina Bayer za viac ako 60 miliárd USD (51,84 miliardy eur).
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer vyčlenil ďalšiu takmer jednu miliardu eur na právne spory, ktoré vedie v Spojených štátoch v súvislosti s herbicídom Roundup. V dôsledku vyšších rezerv v treťom štvrťroku by mimoriadne záťaže vo vzťahu k zisku pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) v roku 2025 mali dosiahnuť 3,5 až 4 miliardy eur namiesto doteraz plánovaných 2,5 až 3,5 miliardy eur, oznámila v stredu spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vyššie rezervy v treťom štvrťroku sú spôsobené dohodami o urovnaní sporov a miernym nárastom počtu podaných žalôb týkajúcich sa herbicídu Roundup, uviedol generálny riaditeľ skupiny Bill Anderson. „Spoločnosť bude naďalej skúmať všetky možnosti, ako obmedziť právne riziká,“ dodal. V treťom štvrťroku čistá strata spoločnosti dosiahla takmer jednu miliardu eur, zatiaľ čo tržby v medziročnom porovnaní klesli o 3,1 % na 9,7 miliardy eur.
Roundup vyvinula americká agrochemická spoločnosť Monsanto, ktorú v roku 2018 kúpila skupina Bayer za viac ako 60 miliárd USD (51,84 miliardy eur). Spoločnosť odvtedy sužujú nákladné právne spory. V USA čelí desaťtisícom žalôb o náhradu škody v dôsledku údajného poškodenia zdravia po použití prípravku Roundup na báze glyfosátu.
(1 EUR = 1,1575 USD)
