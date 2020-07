Spoločnosť Kraft Heinz vykázala v 2. kvartáli stratu

Chicago 30. júla (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Kraft Heinz vo štvrtok zverejnila svoje štvrťročné výsledky, ktoré prekročili odhady analytikov. Uviedla tiež, že zaknihovala odpisy z hodnoty niektorých aktív vo výške takmer troch miliárd USD.



Spoločnosť so sídlom v Chicagu práve v dôsledku odpisov vykázala za tri mesiace do konca júna 2020 stratu 1,65 miliardy USD (1,41 miliardy eur) alebo 1,35 USD na akciu v porovnaní so ziskom 449 miliónov USD alebo 37 centov/akcia pred rokom.



Po vylúčení jednorazových položiek však dosiahla upravený zisk 80 centov za akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, pritom očakávali upravený zisk 65 centov/akcia.



Tržby Kraft Heinz v 2. štvrťroku 2020 vzrástli o 3,8 % na 6,65 miliardy USD z vlaňajších 6,41 miliardy USD a tiež prekonali odhady ekonómov, ktorí očakávali tržby 6,54 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1725 USD)