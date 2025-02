Spoločnosť Still sa dostala medzi finalistov IFOY Award

Nitra 13. februára (TASR) - Spoločnosť Still pôsobiaca v Nitre sa dostala medzi finalistov medzinárodnej súťaže IFOY Award. O jedno z najprestížnejších ocenení v oblasti intralogistiky zabojuje v kategórii Mobilné roboty so svojím modelom FM-X iGo, prvým sériovo vyrábaným automatizovaným vysokozdvižným vozíkom, informoval Christian Ehlers zo spoločnosti Still.



Súťaž IFOY prebieha v niekoľkých fázach. Finalisti prechádzajú trojstupňovým auditom, ktorý zahŕňa technické testovanie, vedecké hodnotenie inovácií a posudok odbornej poroty. Finalistov bude hodnotiť porota zložená z odborníkov z 19 krajín. Ocenenia sa každoročne udeľujú za výnimočné inovácie a technologické riešenia.



Spoločnosť Still SK pôsobí na Slovensku od roku 2002. Vo svojom závode v Nitre aktuálne zamestnáva viac ako 100 zamestnancov. Firma sa zaoberá poskytovaním intralogistických riešení. Jej portfólio zahŕňa vysokozdvižné vozíky, skladovú techniku, prepojené systémy a služby.



Materská spoločnosť Still so sídlom v Hamburgu zamestnáva 9000 ľudí v 22 krajinách a je súčasťou verejne kótovanej skupiny KION Group AG.