Priemysel: SR je vo V4 a Rakúsku najdrahšia na výrobu a zamestnávanie

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovensko sa v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska stalo najdrahšou krajinou na výrobu a zamestnávanie. Vysoké dane, odvody a rastúce fixné náklady vytvárajú podmienky, v ktorých je náročné udržať si investície či získať nové. Ak sa to nezmení, budeme čeliť stagnácii trhu práce a strate investičnej aktivity. Informoval o tom v pondelok Marcel Valocka z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).



"Krajiny ako Česko, Poľsko, Maďarsko či Rakúsko ponúkajú stabilnejšie a výhodnejšie podnikateľské prostredie. Slovensko má najvyššiu korporátnu daň v regióne (24 %), ako jediné z eurozóny zaviedlo daň z finančných transakcií, zvýšilo stropy pre sociálne odvody a navýšilo fixné náklady firiem. Týmto nastavením strácame schopnosť súťažiť o nové investície, ale aj o výrobu nových produktov u etablovaných investorov," uviedla asociácia.



Hrozí podľa nej, že do krajiny prestanú prichádzať nové projekty a dobre platené pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou sa otvárať nebudú. V porovnaní s Českom je dnes totiž zamestnanie vysokokvalifikovaného odborníka na Slovensku pre firmy takmer o 17 % drahšie, zatiaľ čo samotný zamestnanec zarobí v čistom o osem percent menej. "Stagnácia nových investícií však postupne povedie aj k úbytku existujúcich pracovných miest," upozornila APZD.



Taktiež poukázala na to, že konsolidácia priniesla výlučne zvyšovanie daňového zaťaženia (96 % opatrení), pričom šetreniu v štátnej správe pripadli len štyri percentá. Štrukturálne výdavky podľa APZD stúpli z 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022 na 3,3 % v roku 2023. V roku 2024 sa odhadujú na 5,2 %.



V praxi to podľa asociácie znamená menej pracovných príležitostí a pomalší rast miezd. "Nedostatok zdrojov na financovanie základných funkcií štátu môže priniesť škrty v sociálnych opatreniach, dôchodkoch či zdravotnej starostlivosti. Na konci dňa na to doplatí každý - nielen firmy, ale všetci zamestnanci a ich rodiny. Neexistuje bohatá krajina, ktorú by tvorili chudobní ľudia," uzavrela APZD.