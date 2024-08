Strata farmaceutickej firmy BioNTech v 2. kvartáli prudko vzrástla

Berlín 5. augusta (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech zaznamenala stratu aj v 2. štvrťroku, pričom tá sa prudko zvýšila, a to ako v medziročnom, tak v medzikvartálnom porovnaní. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla takmer trojnásobne a v porovnaní s 2. kvartálom 2023 viac než štvornásobne. Pod stratu sa veľkou mierou podpísal pokles tržieb o takmer štvrtinu, čo je dôsledok nízkeho záujmu o vakcíny po skončení pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



BioNTech v pondelok uviedol, že za 2. štvrťrok zaznamenal čistú stratu 807,8 milióna eur. V rovnakom období minulého roka predstavovala strata 190,4 milióna eur a v 1. kvartáli tohto roka 315,1 milióna eur.



Tržby spoločnosti dosiahli 128,7 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak klesli o 23,3 %. Za výrazným poklesom tržieb je najmä slabý predaj vakcín proti chorobe COVID-19, ktoré sa vo veľkom predávali v období pandémie nového koronavírusu. "Naše výsledky za 2. štvrťrok korešpondujú so súčasným dopytom po vakcínach proti COVID-19," povedal finančný riaditeľ spoločnosti Jens Holstein.



Okrem toho však výsledky firmy ovplyvnili aj zvýšené náklady na výskum a vývoj v iných oblastiach, ako sú napríklad onkologické lieky. V súčasnosti smeruje do aktivít mimo vakcín proti ochoreniu COVID-19 približne 90 % z celkovej hodnoty investícií spoločnosti.