Švajčiarska priemyselná produkcia sa v 2. štvrťroku znížila o 0,1 %
Autor TASR
Bern 18. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia vo Švajčiarsku sa v 2. štvrťroku 2025 mierne znížila. Ukázali to v pondelok predbežné údaje Federálneho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Štatistiky odhalili tiež, že produkcia vo výrobnom sektore sa v sledovanom období zvýšila o 0,7 %. Tempo jej rastu sa však výrazne spomalilo z 10,3 % v predchádzajúcom štvrťroku. Aj výroba energie stúpla, a to o 0,8 %, ale stavebná produkcia klesla medziročne o 0,5 % po náraste o 3,4 % v 1. štvrťroku.
V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemyselná produkcia vo Švajčiarsku v období apríl - jún znížila o 3,5 % (po náraste o 5,7 % v predchádzajúcom kvartáli). To bol jej najprudší pokles od 2. štvrťroka 2023.
