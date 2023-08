Ťažobný koncern BHP vykázal najnižší ročný zisk za tri roky

Melbourne 22. augusta (TASR) - Austrálska ťažobná spoločnosť BHP zaznamenala za minulý obchodný rok pokles zisku o takmer 40 % na najnižšiu úroveň za posledné tri roky. Dôvodom je najmä nepriaznivá situácia na čínskom stavebnom trhu, čo sa odráža na dopyte po oceli. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Bloomberg a denníka The Financial Times.



BHP, najväčšia ťažobná spoločnosť na svete z pohľadu trhovej kapitalizácie, oznámila za obchodný rok 2022/2023, ktorý sa skončil v júni, základný zisk 13,4 miliardy USD (12,28 miliardy eur). To je o 37 % menej než v obchodnom roku 2021/2022. V ňom zaznamenala rekordný zisk na úrovni 21,3 miliardy USD. V prípade skončeného obchodného roka to bol zasa najnižší zisk od roku 2019/2020.



"Peking urobil kroky, ktorých cieľom je podporiť realitný sektor. Zatiaľ sa však tieto opatrenia nedokázali v sektore efektívne prejaviť, čo sa pôvodne očakávalo," povedal generálny riaditeľ BHP Mike Henry v rozhovore pre Bloomberg TV. "Môžeme preto povedať, že situácia na čínskom trhu je momentálne dosť neistá," dodal. Čína je pre BHP najväčším trhom, čo sa týka dodávok železnej rudy.



BHP plánuje v súčasnom obchodnom roku zvýšiť kapitálové výdavky približne o 3 miliardy USD. Zatiaľ čo v predchádzajúcom roku vynaložila firma 7,1 miliardy USD, tento rok plánuje výdavky na úrovni zhruba 10 miliárd USD. Zamerať sa chce najmä na "komodity s budúcnosťou," ako sú meď, nikel a potaš. Spoločnosť očakáva, že tieto komodity sa budú na jej celkovom biznise podieľať v budúcnosti zhruba polovicou, zvyšok by mali tvoriť železná ruda a koksárenské uhlie.



(1 EUR = 1,0908 USD)