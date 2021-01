Tempo rastu nemeckého priemyslu sa v novembri spomalilo

Wiesbaden 8. januára (TASR) – Tempo rastu nemeckého priemyslu sa v novembri 2020 spomalilo. Ale menej, ako odhadovali ekonómovia. Ukázali to v piatok najnovšie údaje štatistického úradu Destatis.



Podľa Destatisu sa výkon nemeckého priemyslu vlani v novembri po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 0,9 % oproti októbru, keď po revízii medzimesačne vzrástol o 3,4 %. Analytici však očakávali v novembri ešte pomalší nárast priemyselnej produkcie v Nemecku, len o 0,7 %.



Bez energetiky a stavebníctva priemyselná produkcia v Nemecku v novembri stúpla o 1,2 %.



V medziročnom porovnaní sa produkcia priemyslu v najväčšej európskej ekonomike v novembri 2020 znížila o 2,6 % po poklese o 2,7 % v októbri.



A oproti februáru 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu, bola produkcia nemeckého priemyslu v novembri nižšia o 3,8 %.



Nemecký export a import pokračovali v novembri v raste



Nemecký export a import pokračovali v novembri v raste a rýchlejším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. To naznačuje, že zahraničný obchod podporí vo 4. štvrťroku najväčšiu európsku ekonomiku, ktorej hrozí druhá recesia v dôsledku blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa najnovších údajov sa nemecký export po očistení od sezónnych vplyvov v novembri zvýšil o 2,2 % oproti októbru, keď medzimesačne vzrástol o 0,9 %.



Podobne sa aj rast importu v novembri zrýchlil na 4,7 % z 0,4 % pred mesiacom.



V medziročnom porovnaní sa export v novembri znížil, už deviaty mesiac po sebe, a to o 1,3 % na 111,7 miliardy eur, z toho vývoz do Európskej únie klesol o 1,7 %. Aj import sa v novembri mierne znížil, o 0,1 % na 94,6 miliardy eur.



Prebytok obchodnej bilancie najväčšej európskej ekonomiky po úprave o sezónne vplyvy v novembri klesol na 16,4 miliardy eur z 18,2 miliardy eur v októbri.



Na neupravenom základe sa prebytok obchodnej bilancie znížil na 17,2 miliardy eur z 18,5 miliardy eur v minulom roku.



V porovnaní s februárom 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu, bol novembrový vývoz nižší o 4,7 % a dovoz o 0,6 %.



Prebytok bežného účtu Nemecka dosiahol vlani v novembri 21,3 miliardy eur, čo bolo menej ako 23,5 miliardy eur v rovnakom období 2019.