Thyssenkrupp začína rokovať s investormi o predaji divízie výťahov

Essen 17. februára (TASR) - Predaj divízie výťahov nemeckého oceliarskeho koncernu Thyssenkrupp, ktorý sa nachádza vo finančnej tiesni, nadobúda konkrétnejšie obrysy. Koncern chce rokovať predovšetkým s dvomi skupinami investorov o predaji väčšinového podielu alebo o kompletnom predaji.



Podľa agentúry DPA sú v hre konzorcium investičných spoločností Blackstone, Carlyle a Canada Pension Plan, ako aj konzorcium firiem Advent a Cinven. Ako o tom informoval Thyssenkrupp, budú sa snažiť dosiahnuť rýchlu dohodu, podľa šéfky koncernu Martiny Merzovej by rozhodnutie malo padnúť do konca februára.



Fínsky Kone, ktorý ponúkol takmer 17 miliárd eur, dnes oznámil, že zo súťaže vystupuje. Thyssenkrupp sa obával predovšetkým zamietnutia zo strany protimonopolných úradov.



Thyssenkrupp zatiaľ nevylúčil uvedenie akcií na burzu, ktoré zostáva v zálohe, keby sa nedohodol so žiadnym investorom. To by bolo možné najskôr začiatkom leta.



Predaj divízie výťahov zasiahne takmer každého tretieho z celkovo 160.000 zamestnancov po celom svete. Odborová organizácia IG Metall chce preto čo najskôr začať rokovať so záujemcami o zabezpečení pracovných miest. Aktuálna kolektívna dohoda je pre zamestnancov veľmi výhodná a odborári chcú dosiahnuť, aby kupec tieto podmienky prijal.



Thyssenkrupp potrebuje súrne peniaze na financovanie rušenia pracovných miest a plánovanú reštrukturalizáciu. Divízia výťahov je v súčasnosti jediná zisková oblasť koncernu. Naproti tomu sa zle vodí oceliarskej divízii, ktorá by však v budúcnosti mala opäť hrať kľúčovú úlohu.



Koncern v 1. kvartáli obchodného roka, ktorý sa začal 1. októbra 2019, vykázal čistú stratu 372 miliónov eur. Strata tak prekonala celý predchádzajúci obchodný rok, čím sa výrazne zvýšila zadlženosť koncernu.