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Tržby a zisk koncernu PepsiCo v druhom kvartáli vzrástli

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Čistý zisk koncernu PepsiCo sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobil na 2,98 miliardy USD.

Autor TASR
New York 9. júla (TASR) - Americký nápojový a potravinársky koncern PepsiCo za druhý štvrťrok vykázal vyššie tržby, ako sa očakávalo, napriek slabšiemu dopytu v Severnej Amerike, kde podľa neho spotrebitelia obmedzili svoje rozpočty pre ekonomické obavy. Firma vo štvrtok uviedla, že jej čisté tržby za apríl až jún vzrástli o 6,4 % na 24,2 miliardy USD (21,22 miliardy eur). Prekonala tak odhad analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí predpovedali, že tržby budú v sume 23,9 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Čistý zisk koncernu PepsiCo sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobil na 2,98 miliardy USD. Po úprave o jednorazové položky spoločnosť dosiahla zisk 2,18 USD na akciu. Nenaplnila tak prognózu analytikov, že bude na úrovni 2,19 USD na akciu.

Vo februári spoločnosť v USA znížila ceny čipsov Lay’s, Doritos, Cheetos a Tostitos až o 15 %. To v prvom štvrťroku zvýšilo dopyt po týchto jej výrobkoch v Severnej Amerike. V druhom štvrťroku, keď pre vojnu v Iráne prudko stúpli ceny benzínu, objem predaja pochutín spoločnosti PepsiCo v Severnej Amerike stagnoval a objem predaja nápojov klesol o 4 %. Spoločnosť však dosiahla silnejší odbyt v zahraničí a celkový objem jej predaja pochutín vzrástol o 3 % a objem predaja nápojov sa zvýšil o 2 %.

(1 EUR = 1,1404 USD)
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