Tržby firmy General Mills v jej treťom kvartáli prekonali očakávania
Spoločnosť odhaduje, že jej celoročný upravený zisk klesne o 16 až 20 % a tržby na organickom základe sa oslabia o 1,5 až 2 %.
Autor TASR
Minneapolis 18. marca (TASR) - Spoločnosť General Mills, ktorá je druhým najväčším výrobcom cereálií v USA, vo svojom účtovnom treťom kvartáli dosiahla tržby v sume 4,44 miliardy USD (3,85 miliardy eur). Bol to pokles o 8 %, ale zároveň išlo o mierne lepší výsledok v porovnaní s očakávaniami. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, prognózovali, že tržby budú v sume 4,42 miliardy USD. Prevádzkový zisk firmy sa oslabil o 41 % na 525 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť General Mills v stredu potvrdila svoju prognózu celoročných tržieb a zisku po tom, ako ju minulý mesiac znížila, keďže tlak na spotrebiteľské výdavky a tvrdá konkurencia utlmili dopyt po jej produktoch. Rastúce životné náklady totiž viedli spotrebiteľov k prechodu na lacnejšie značky.
Spoločnosť odhaduje, že jej celoročný upravený zisk klesne o 16 až 20 % a tržby na organickom základe sa oslabia o 1,5 až 2 %.
(1 EUR = 1,1531 USD)
Spoločnosť General Mills v stredu potvrdila svoju prognózu celoročných tržieb a zisku po tom, ako ju minulý mesiac znížila, keďže tlak na spotrebiteľské výdavky a tvrdá konkurencia utlmili dopyt po jej produktoch. Rastúce životné náklady totiž viedli spotrebiteľov k prechodu na lacnejšie značky.
Spoločnosť odhaduje, že jej celoročný upravený zisk klesne o 16 až 20 % a tržby na organickom základe sa oslabia o 1,5 až 2 %.
(1 EUR = 1,1531 USD)