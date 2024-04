Tržby Johnson & Johnson v 1. kvartáli sklamali očakávania trhu

New Brunswick 16. apríla (TASR) - Tržby amerického farmaceutického koncernu Johnson & Johnson v 1. kvartáli sklamali očakávania trhu. Hlavným dôvodom bol slabší predaj lieku Stelara. Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní oslabili takmer o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zisk za prvé tri mesiace 2024 dosiahol 5,35 miliardy USD (5,02 miliardy eur) alebo 2,20 USD na akciu po strate 491 miliónov USD alebo 19 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk predstavoval 6,58 miliardy USD alebo 2,71 USD na akciu, pričom analytici prognózovali 2,64 USD na akciu.



Tržby medziročne vzrástli na 21,38 miliardy USD z 20,89 miliardy USD. Analytici počítali s tržbami vo výške 21,40 miliardy USD. Tržby z predaja lieku Stelara na psoriázu stagnovali na úrovni 2,45 miliardy USD, pričom analytici očakávali 2,6 miliardy USD.



Koncern v tomto roku počíta so ziskom na akciu v pásme 10,57 USD až 10,72 USD. Tržby by mali dosiahnuť 88,7 miliardy USD až 89,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0656 USD)